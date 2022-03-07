Зеленский точно не покинет Киев, он безбашен – ОПУ

Президент Владимир Зеленский не собирается покидать столицу Украины.

Источник: Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной

Прямая речь: "Зеленский точно не покинет Киев. Он – человек обезбашенный, в хорошем смысле слова. Он не боится. Он считает, что он должен находиться внутри, в сердце страны".

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Детали: Подоляк также прокомментировал информацию иностранных медиа о попытках покушения на Зеленского. По его словам, "президентская контрразведка" постоянно контролирует ситуацию.

Прямая речь: "Times" сообщили о двух покушениях. Думаю, на самом деле их было гораздо больше, потому что первоначальная цель в первые три дня была исключительно одна.

Основной целью было оказывать внешнее давление на Киев, войти и попытаться уничтожить Владимира Зеленского. Но у Генштаба РФ этого не получилось, а сейчас уже нет смысла".

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Детали: По мнению советника главы ОПУ, Владимир Путин совершенно не понимает внутренней ситуации в Украине и имеет ложные представления о президенте Украины. Также Подоляк раскритиковал разведку и контрразведку РФ, которые "рассказывали Путину сказки".

Прямая речь: "Наш президент с большим стержнем – человек, он готов выдержать любой удар. Он не готов ломаться под влиянием каких-либо внешних факторов".

Что было ранее: С начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил не менее трех попыток покушения, сообщало британское издание The Times.