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Самолет Януковича вылетел из Минска

Михаил Ткач, Мазуренко Алена Понедельник, 7 марта 2022, 20:30
Виктор ЯНУКОВИЧ

Самолет президента-беглеца Виктора Януковича RA-09617, который ранее прилетел из Москвы в Минск, вылетел из Беларуси.

Источник: данные Украинской правды

Детали: Днем, 7 марта появилась информация, что борт Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Позже вечером самолет Януковича вылетел из Минска. 

Самолет Януковича покидает Минск
Самолет Януковича покидает Минск

Проинформированные источники "Украинской правды" в авиасфере подтвердили, что речь идет о самолете Януковича.

Судя по предоставленной УП информации о перелетах борта Януковича, самолет беглеца несколько раз в неделю летал по России и затем приземлился в Беларуси: из Москвы в Оренбург, Оренбург – Москва, Москва – Мурманск, Мурманск – Сочи, Сочи – Москва, Москва – Сочи, Сочи – Москва, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Минск.

По данным источников в разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. В разведке отмечали, что Кремль хочет сделать его "президентом Украины".

 

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на это сообщили, что эта информация свидетельствует о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине.

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данные о рейсах самолета Януковича
 

Темы: ЯнуковичБеларусьРосcиявойна
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