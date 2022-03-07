Офицеры РФ выбрасывают документы и пытаются сбежать через Черниговщину

В Черниговской области офицеры российской армии выбрасывают свои документы и пытаются бежать в РФ.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою непобедимую страну".

Детали: В командовании заявили, что "пришло время наших егерей и партизан".

Там опубликовали документы российских военных, имеющих звания лейтенанта, старшего лейтенанта.