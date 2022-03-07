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Ряд стран ЕС против того, чтобы на этой неделе дать Украине статус кандидата на вступление

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 15:24

Несколько стран ЕС выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в блок.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Германия, Нидерланды и другие сначала хотят, чтобы Еврокомиссия сначала высказала свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем принимать политическое решение.

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По словам одного из дипломатов, эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны, а не на том, чтобы начать процесс, который может занять как минимум десятилетие.

Страны, которые поддерживают это предложение, утверждают, что для лидеров ЕС было бы символически важно поддержать заявку Украины, даже если сам процесс обретения членства остается долгим и сложным.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины по поводу членства в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

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Как известно, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский.

Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат "ассоциированного трио".

Темы: ЕС
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