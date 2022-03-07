В ОП призвали не реагировать на "Януковича и Бойко", которых россияне вытягивают "по глупости"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не реагировать на различные токсичные фамилии украинских пророссийских политиков, которых россияне вытягивают "по глупости" в украинское информпространство.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Прошу вас не обращать внимания на все эти фейки с какими-то фамилиями вроде Янукович, Бойко, Мураев, Кива... Я не знаю, кого они еще хотят назначить спецпредставителями по Украине.

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Все будет так, как нужно Украине, и так как нужно нашим людям".

Детали: Подоляк призвал не обращать внимания на разные токсичные фамилии, которые "тянут по глупости" россияне.

За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv ВИДЕО ДНЯ March 7, 2022

Самолет президента-беглеца Виктора Януковича RA-09617 7 марта прилетел из Москвы в Минск.

По данным источников в разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. В разведке отмечали, что Кремль хочет сделать его "президентом Украины".

7 марта журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что по его информации, россияне выдвигали Украине требование назначить нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром.

Три высокопоставленных источника УП из ближайшего окружения президента Зеленского опровергли эту информацию.

Также эту информацию прокомментировали источники в ОПЗЖ, близкие к Бойко: "Нам ничего неизвестно о ходе переговоров. Считаем эту информацию недостоверной. Кроме того, Бойко не считает возможным для себя принимать подобные предложения в нынешней ситуации".