Рада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека
Четверг, 19 декабря 2024, 11:33
Верховная рада в четверг со второй попытки приняла постановление об отзыве главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений".
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Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 258 народных избранников.
Предыстория:
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- Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко 15 декабря опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
- 17 декабря Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
- После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.
- В среду, 18 декабря, в Верховной Раде не хватило голосов для отзыва Бойко с должности члена комитета.