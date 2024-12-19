Рада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Верховная рада в четверг со второй попытки приняла постановление об отзыве главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений".

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Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 258 народных избранников.

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