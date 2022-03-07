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В Макарове обстреляли хлебозавод: 13 погибших

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 16:18
В Макарове обстреляли хлебозавод: 13 погибших
Макаров, Google maps

В Макарове Киевской области в результате авиаудара российских войск по хлебозаводу погибли 13 человек.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "7 марта в г. Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию не эксплуатируемого ГП "Макаровский хлебозавод".

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Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших".

Детали: По предварительной информации, всего находилось на территории завода около 30 человек.

Темы: Киевская областьвойна
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