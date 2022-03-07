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Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная территория

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 16:32
Япония заявила, что южные Курилы это их суверенная территория
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в Сейме 7 марта назвал южную часть "Курильских" островов японскими исконными территориями.

Источник: японские издания JIJI и Yomiuri, которые цитируют Кисиду

Детали: Для Токио указанные острова – Северные территории, которые являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и по-прежнему удерживает под своим контролем.

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Власти Японии последние годы воздерживались от формулировки "исконные территории", когда говорили про "Курилы", но 7 марта, на 12-й день войны РФ с Украиной, риторика поменялась.

Прямая речь премьер-министра Японии: "Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет".

Темы: ЯпонияоккупацияРосcия
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