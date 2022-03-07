В Мелитополе российские военные контролируют радио и ТВ

Городская телевышка Мелитополя, а также вышки радиосвязи находятся под контролем российских войск.



Источник: мэр Мелитополя Иван Фёдоров на Facebook.



Дословно: "Городская телевышка, как и городские вышки радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя, тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город, - вооруженных войск РФ. Поэтому ни контент, который распространяется через радиостанции, ни наш видеоконтент не контролируем ни я, ни исполнительный комитет города".