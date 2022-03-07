Следователь анонимно рассказал детали смерти топ-менеджера "Газпрома"

Тело 61-летнего топ-менеджера "Газпрома" Александра Тюлякова было обнаружено утром 25 февраля 2022 года в Ленинградской области, но местную полицию выдворили с места происшествия работки газпромовской службы безопасности.

Источник: Новая газета

Детали: Заместитель генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности Тюлякова был найден повешенным в гараже-пристройке к дому, рядом валялась бумажка.

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"Новая" пишет, что его смерть похожа на самоубийство.

Содержание посмертной записки Тюлякова не разглашается. В то же время некоторые СМИ сообщали, что накануне смерти Тюлякова видели сильно избитым. При каких обстоятельствах топ-менеджер "Газпрома" мог получить побои, остается загадкой.

Прямая речь сотрудника следственного комитета по Ленобласти: "На место происшествия мы приехали почти одновременно с полицией, которую вызвали те, кто обнаружил труп. Все, что касается поселка Ленинский, нам сразу докладывают. Лично я видел мужчину в петле, на полу гаража какая-то бумажка лежала.

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Криминалисты уже работали, когда приехали крепкие ребята на трех джипах. Заявили, что они - служба безопасности "Газпрома", оцепили территорию, а нас, и большинство полицейских, просто выставили за забор дома".

Александр Тюляков Новая газета

Предыстория: Это уже вторая с начала года смерть в поселке Ленинском. 30 января тут нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром Инвест"

Следственный комитет по Ленинградской области никаких комментариев Новой газете по фактам двух смертей не дает. Связаться с представителями СБ "Газпрома", курирующими расследования этих случаев, журналистам не удалось.