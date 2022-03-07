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Враг деморализован и терпит потери, но планирует новые ракетные обстрелы – Генштаб

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 17:46

Продолжаются двенадцатые сутки противостояния украинского народа российским оккупантам, ВСУ и Тероборона продолжают уничтожать живую силу и технику противника.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 7 марта, 18:00

Детали: По данным украинских защитников, группировки врага, действующие на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка, потеряли до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий они нуждаются в перегруппировке и пополнении запасов.

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В целом морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.

В то же время в населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Дословно: "Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях.

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Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

Детали: "Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.

На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Темы: войнаРосcияУкраина
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