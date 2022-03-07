Из горячих точек под Киевом эвакуировали 2 тысячи человек, еще 4 тысячи – в осаде

Попытка организовать гуманитарный коридор из частично захваченных российскими войсками Ирпеня, Бучи и Гостомеля позволила вывезти порядка 2 тысяч человек, но более 4 тысяч человек еще нуждаются в эвакуации из окрестностей столицы.

Источник: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "70% Ирпеня находится под нашим контролем. Треть города – под контролем россиян.

Сегодня была попытка сделать гуманитарный коридор из Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Удалось вывезти около 2 тысяч человек. Это большой прорыв для нас, потому что эти люди являются заложниками Российской Федерации.

Но, к сожалению, на оккупированных территориях возле Киева – Макаров, Гостомель, часть Бородянского района и других местах – остаются более 4 тысяч человек".

Детали: Денисенко сказал, что власть делают все возможное, чтобы освободить мирных жителей, но "россияне делают все от них зависящее, чтобы у нас не состоялись гуманитарные коридоры".