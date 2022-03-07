Российский олигарх Дерипаска уже хочет мира как можно быстрее
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о необходимости "скорейшего мира" в Украине.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".
Реагируя на выступление на TED израильского историка Юваля Ноа Харари о вторжении России в Украину, он согласился с Харари, что "нам нужен мир".
"Я не во всем могу, конечно, согласиться с Харари. Для меня он всегда пытался быть специально политкорректным, а чтобы оставаться объективным историком - это не самая лучшая позиция. Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны - нам нужен мир", - написал Дерипаска.
Дерипаска добавил, что после войны "весь мир будет другим, и Россия будет другой".
Российский олигарх еще 27 февраля заявил о необходимости остановить войну. Его поддержал и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.
Дерипаска 7 марта был внесен в санкционный список Канады.
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