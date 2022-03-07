Российский олигарх Дерипаска уже хочет мира как можно быстрее

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о необходимости "скорейшего мира" в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Реагируя на выступление на TED израильского историка Юваля Ноа Харари о вторжении России в Украину, он согласился с Харари, что "нам нужен мир".

"Я не во всем могу, конечно, согласиться с Харари. Для меня он всегда пытался быть специально политкорректным, а чтобы оставаться объективным историком - это не самая лучшая позиция. Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны - нам нужен мир", - написал Дерипаска.

Дерипаска добавил, что после войны "весь мир будет другим, и Россия будет другой".

Российский олигарх еще 27 февраля заявил о необходимости остановить войну. Его поддержал и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.

Дерипаска 7 марта был внесен в санкционный список Канады.