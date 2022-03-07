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В Киево-Печерской лавре за вопросы о войне напали на журналистов

Понедельник, 7 марта 2022, 19:31

На съемочную группу агентства журналистских расследований "Слідство.інфо" напали во время съемки репортажа в Киево-Печерской лавре.

Источник: "Слідство.Інфо".

Детали: Инцидент произошел, когда журналисты задали вопрос настоятелю Лавры митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу, поинтересовавшись его мнением по поводу российского вторжения и убийства мирных украинцев.

Дословно: "В то же время мужчина, находившийся рядом с настоятелем Лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Слідства.Інфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, помогающую при хождении, и ею стал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера".

 
Митрополит Павло
 

Согласно информации, остальные мужчины, которые тогда находились на территории Лавры и наблюдали за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов "Слідства.Інфо".

Съемочная группа покинула территорию Киево-Печерской Лавры и вызвала полицию.

Журналист Дмитрий Реплянчук отделался ушибом на ноге от удара палкой и чувствует себя удовлетворительно.

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