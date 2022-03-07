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Добровольцы Интернационального легиона уже защищают Киев

Понедельник, 7 марта 2022, 20:08

Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже расположились на позициях в окрестностях Киева.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины на Facebook.

Дословно: "Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, а также Индии. Продолжение следует…".

 

Ранее заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

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