Создатель Telegram Дуров о войне РФ с Украиной: Этот конфликт для меня личный

Бывший гендиректор "ВКонтакте" и один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что у него украинские корни и конфликт в Украине для него личный.

Источник: Дуров в Telegram

Прямая речь: "Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева...

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По сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram.

Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram чем-то менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России.

Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента.

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Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию.

Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний".

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