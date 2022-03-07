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Оккупанты уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 19:34
Оккупанты уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку
фото 30 омбр

Российские оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины, оперному певцу Василию Слипаку неподалеку от Луганского Донецкой области.

Источник: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

 
фото 30 омбр

Дословно: "Недалеко от н.п Луганское Донецкой области наблюдаем незаурядное проявление вандализма: оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины, Василию Слипаку, всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины".

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"Мы не простим оккупантам таких низких действий, совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной шкуре".

Детали: Отмечается, что памятник будет восстановлен, "и целостность страны тоже".

 

В бригаде напомнили, что Василий Слипак ценой собственной жизни спас собратьев. Украинские защитники отразили атаку российских вооруженных формирований на пгт Луганское со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, сдвинув противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с. Логвиново. 29 июня 2016 года Слипак погиб вблизи н.п. Луганское.

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Монумент был установлен в 2019 году командованием 30 омбр совместно с волонтерами.

Темы: Донецкая областьвойна
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