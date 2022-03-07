Из-за обстрела войск РФ пострадал Харьковский худмузей

Харьковский художественный музей нуждается в помощи волонтеров для защиты экспонатов.

Детали: ХХМ в Facebook.

Дословно: "Наш музей оказался в тяжелых обстоятельствах. Взрывной волной выбило стекло в большинстве окон… Сообщаю – экспонаты не повреждены.

Реклама:

Все они, находившиеся в открытом показе, перенесены в более безопасные места. Однако резкое изменение температурно-влажностного режима впоследствии негативно отразится на состоянии их сохранности".

Согласно информации, музей нуждается в помощи волонтеров, а именно: полиэтиленовую пленку и фанерные щиты или доски для укрепления поврежденных окон.

Телефоны для связи:

+380 (95) 714 86 17 – директор музея Валентина Мизгина

+380 (50) 976 16 30 – главная хранительница фондов Вера Яровая