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Из-за обстрела войск РФ пострадал Харьковский худмузей

Понедельник, 7 марта 2022, 20:44

Харьковский художественный музей нуждается в помощи волонтеров для защиты экспонатов.

Детали: ХХМ в Facebook.

Дословно: "Наш музей оказался в тяжелых обстоятельствах. Взрывной волной выбило стекло в большинстве окон… Сообщаю – экспонаты не повреждены.

Все они, находившиеся в открытом показе, перенесены в более безопасные места. Однако резкое изменение температурно-влажностного режима впоследствии негативно отразится на состоянии их сохранности".

Согласно информации, музей нуждается в помощи волонтеров, а именно: полиэтиленовую пленку и фанерные щиты или доски для укрепления поврежденных окон.

Телефоны для связи:
+380 (95) 714 86 17 – директор музея Валентина Мизгина
+380 (50) 976 16 30 – главная хранительница фондов Вера Яровая

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Темы: Харьковвойнакультура
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