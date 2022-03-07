На Николаевщине враги попали в воинскую часть, где спали украинские защитники: есть жертвы

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что крылатая ракета РФ Калибр попала в воинскую часть, где спали украинские солдаты.

Источник: видеообращение Кима

Прямая речь: "Засранци в 5.15 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. Калибр крылатая ракета прилетела в 79 бригаду, где солдаты в казарме просто спали.

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По итогам дня погибли восемь человек, восемь пропали без вести, 19 ранены, данные по гражданским уточняются".

Детали: Что касается боя, Ким рассказал, что украинская артиллерия героически отразила город. Оккупанты заходили с трех направлений.

Глава Николаевской ОГА добавил, что у оккупантов была команда взять Николаев любой ценой.

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Со временем Ким добавил, что у оккупантов огромные проблемы с топливом, что они охраняют его по три машины. Он призвал украинцев не давать им спать, чтобы они не набирались сил.

По его словам, украинская артиллерия отразила две атаки в Николаевской области, после чего оккупанты растерялись и разбежались.