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США приказали направить еще 500 американских военных в Европу

Понедельник, 7 марта 2022, 21:19

Министр обороны США Ллойд Остин приказал развернуть дополнительные войска в разных частях Европы на фоне вторжения России в Украину для дальнейшей поддержки союзников по НАТО.

Об этом сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, министерство обороны направит в общей сложности 500 военнослужащих для этого нового развертывания.

Развертывание будет включать отправку самолетов-заправщиков KC-135 в Грецию. О скольких самолетах идет речь, чиновник не рассказал.

По его словам, в Польше и Румынии будет развернуть оперативный центр поддержки воздуха, а артиллерийскую и ремонтную роты отправят в Германию.

По словам чиновника, благодаря этому дополнительному развертыванию в настоящее время в Европе находится около 100 тысяч американских военнослужащих – либо на ротации, либо на постоянной основе.

Ранее в Пентагоне сообщили, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже находится на территории Украины.

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Также в ведомстве рассказали, что США и другие государства-члены НАТО уже отправили Украине 17 тысяч противотанковых ракет и 2 тысячи зенитных ракет Stinger.

Темы: СШАНАТОвойна
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