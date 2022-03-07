В Житомире и Черняхове после авиаударов РФ горят нефтебазы
Понедельник, 7 марта 2022, 20:30
В Житомире и Черняхове (Житомирская область) в результате двух авиаударов РФ произошли пожары на нефтебазах.
Источник: ГСЧС
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Дословно: "7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов".
Детали: В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет.
В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров, их емкость уточняется. Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет.
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