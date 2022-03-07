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В Житомире и Черняхове после авиаударов РФ горят нефтебазы

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 20:30
В Житомире и Черняхове после авиаударов РФ горят нефтебазы
фото ГСЧС

В Житомире и Черняхове (Житомирская область) в результате двух авиаударов РФ произошли пожары на нефтебазах.

Источник: ГСЧС

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Дословно: "7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов".

Детали: В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров, их емкость уточняется. Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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Темы: ЖитомирЖитомирская областьвойнапожар
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