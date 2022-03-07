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Разведка поделилась именами российских пилотов, бомбящих Украину

Алена МазуренкоПонедельник, 7 марта 2022, 22:08
Разведка поделилась именами российских пилотов, бомбящих Украину

Главное управление разведки Минобороны опубликовало персональную информацию о российских пилотах, бомбящих украинские города.

Источник: пресс-служба ГУР Минобороны

Детали: В разведке сообщают, что получили список личного состава ВКС РФ, наносящий авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

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Разведчики поделились 6 фамилиями оккупантов и ссылками на их соцсети, и тому подобное.

Кроме того, украинские защитники поделились подробной информацией и контактами семьи каждого из оккупантов (с подробной информацией о российских пилотах можно ознакомиться по ссылкам).

В частности, по информации ГУР, бомбят украинскую землю:

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Темы: Росcияавиавойнаразведка
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