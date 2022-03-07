Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для защиты государства

Президент Украины Владимир Зеленский отзывает всех украинских миротворцев со всех миссий в мире для обороны государства против российского агрессора.

Источник: заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook

Прямая речь: "Президент Украины В.Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – со всех миссий в мире. Вместе с оборудованием.

Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии.

Слава Украине!".