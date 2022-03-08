Вражеские самолеты сбросили на Сумы бомбы, есть погибшие. Артобстрел Ахтырки

Сумы во время войны. Фото из Telegram Живицкого

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов 7 марта враг на Сумы и район сбросил авиабомбы, а также обстрелял Ахтырку.

Источник: Живицкий у Телеграмм

Прямая речь: "После 23 часов на город и район (Сумы и Сумской – ред.) российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.

Попадание в жилые кварталы Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди.

Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах.

Среди пострадавших – дети".

Детали: Ранее под удар попал пригород Сум, где в населенных пунктах были разбомблены жилые дома.

Также почти в центре Сумы на улице Роменской бомбовым попаданием были уничтожены несколько домов.

По данным Живица, число погибших составляло уже более 10 человек.

Кроме того, по сообщению Живицкого, вражеская артиллерия также разбомбила Ахтырку вечером 7 марта.

Разбиты жилые кварталы и уже и так разрушенная российскими авиабомбами ТЭЦ.