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У Навального зовут российских женщин выходить на митинги 8 марта

Вторник, 8 марта 2022, 04:24

У российского оппозиционера Алексея Навального призвали женщин выходить в своих городах в РФ на антивоенные акции 8 марта.

Источник: видеообращение пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Дословно: "В эти самые минуты, когда я записываю это видео, и в те когда вы его посмотрите, кто-то будет умирать, прямо в этот самый момент. Поэтому я хочу обратиться к женщинам – не потому что это наша священная роль - нести мир, а потому что мы слишком хорошо знаем, какую цену мы платим за это войну. Пока мужчины воюют, мы не исчезаем, нас не ставят на паузу".

Детали: Ярмыш  уверена, что в России нет ни одной женщины, которая радовалась бы этой войне, зная, что там может погибнуть кто-то из ее близких.

По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину "плевать на любую человеческую жизнь - российскую или украинскую, его интересуют только его деньги и власть", а военные - "пушечное мясо, расходный материал, буквально, скот, который гонят  на забой, чтобы можно было дольше сидеть на мешке с деньгами и попивать вино в своем дворце с видом на закат".

Акции планируются на 14:00.

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