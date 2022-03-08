Мэр Бучи рассказал об ужасной ситуации в городе

Россияне не дают жителям Бучи выходить из дома, простреливают улицы.

Источник: мэр Бучи Анатолий Федорук на телеканале "Рада"

Прямая речь: "Были попытки наших Вооруженных сил… когда фактически вытеснили российские войска, но через сутки они снова зашли, и наоборот еще окопались. Контролируют все основные магистрали, улицы в нашем регионе и простреливают их.

Не дают жителям небольшой период, когда пушки не гремят и обстрелов нет, выходить из жилищ".

Детали: Федорук сказал, что собаки фактически растягивают тела погибших.

Отмечается, что Буча "в заложниках у оккупантов".