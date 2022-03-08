Мэр Бучи рассказал об ужасной ситуации в городе
Вторник, 8 марта 2022, 04:30
Россияне не дают жителям Бучи выходить из дома, простреливают улицы.
Источник: мэр Бучи Анатолий Федорук на телеканале "Рада"
Прямая речь: "Были попытки наших Вооруженных сил… когда фактически вытеснили российские войска, но через сутки они снова зашли, и наоборот еще окопались. Контролируют все основные магистрали, улицы в нашем регионе и простреливают их.
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Не дают жителям небольшой период, когда пушки не гремят и обстрелов нет, выходить из жилищ".
Детали: Федорук сказал, что собаки фактически растягивают тела погибших.
Отмечается, что Буча "в заложниках у оккупантов".
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