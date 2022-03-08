Украинцев призывают не писать в соцсети о времени и месте взрывов

Украинцев призывают не распространять информацию о ночных взрывах, ведь это может выдать позиции ВСУ и локации систем ПВО врагу.

Источник: Управление государственной охраны Украины в Facebook

Дословно: "В ночь после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения разнообразными мессенджерами и социальными сетями информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите".

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"Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми".

Детали: В УГО объясняют, что, распространяя информацию о взрывах, украинцы могут таким образом опосредованно информировать врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем ПВО.