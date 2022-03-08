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С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 05:55

Транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб на миллиарды гривен в результате развязывания войны Россией.

Источник: министр инфраструктуры Александр Кубраков, цитирует Укринформ

Детали: На восстановление самых больших объектов понадобится один-два года.

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К концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд долларов.

По словам Кубракова, в ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира: "Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша – Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы тоже будем восстанавливать эту страну не самостоятельно".

Министр считает, что большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и самые большие комплексы – за два.

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"Мы точно победим и точно все отстроим", – подытожил Кубраков.

Темы: война
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