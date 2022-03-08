Мелитополь: Телевышку контролируют россияне, под сотню домов разрушены
Вторник, 8 марта 2022, 05:45
В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам.
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада"
Детали: По словам Федорова, все, что в Мелитополе сейчас вещается как по радио, так и по телевидению, он бы ставил под сомнение.
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Также Федоров рассказал, что более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.