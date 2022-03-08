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Мелитополь: Телевышку контролируют россияне, под сотню домов разрушены

Анастасия КалатурВторник, 8 марта 2022, 06:45

В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада"

Детали: По словам Федорова, все, что в Мелитополе сейчас вещается как по радио, так и по телевидению, он бы ставил под сомнение.

Также Федоров рассказал, что более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

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Темы: Мелитопольвойна
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