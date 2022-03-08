Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – источник

Вчера, 7 марта, на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском задержали группу из 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Источник: собеседник УП в пограничной службе

Детали: Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и "поводырь" – гражданин Молдовы на лодке пытались переправиться в соседнюю страну.

Все лица задержаны, мужчины пытались бежать из страны, чтобы не защищать ее.

Среди задержанных сын и внук певицы Софии Ротару.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Напомним: Ранее Ротару заявляла, что она в Киеве молится о мире в Украине.