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Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – источник

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 08:41
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Вчера, 7 марта, на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском задержали группу из 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Источник: собеседник УП в пограничной службе

Детали: Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и "поводырь" – гражданин Молдовы на лодке пытались переправиться в соседнюю страну.

Все лица задержаны, мужчины пытались бежать из страны, чтобы не защищать ее.

Среди задержанных сын и внук певицы Софии Ротару.

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Напомним: Ранее Ротару заявляла, что она в Киеве молится о мире в Украине.

Темы: войнаМолдова
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