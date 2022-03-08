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Россияне не смогли захватить Изюм, но привели город к гуманитарной катастрофе

Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 08:18

Попытка российских военных захватить город Изюм в Харьковской области ночью провалилась, но мосты взорваны, а местные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Источник: корреспондентка ТВ Ирина Гнатюк из Харькова со ссылкой на заместителя городского главы Изюма Владимира Мацокина, с которым удалось только переписаться

Прямая речь журналистки: "В полночь военные РФ зашли на левый берег Донца, это рядом с Изюмом. Мосты взорваны. Пока другой информации у нас нет, потому что связь потеряна. В Изюме очень плохая связь

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По данным Генштаба на полночь, противник понес потери при попытке захватить город Изюм, оккупант отступил. Но они там совершили мародерство".

Детали: Возможности уехать из Изюма организовано нет, потому что мосты разрушены.

По словам журналистки, Мацокин сравнил Изюм с Хатынью (село в Беларуси, которое стало одним из символов уничтожения гражданского населения во время Второй мировой войны – ред.).

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Прямая речь: "Город полностью разрушен, люди не могут получить даже гуманитарную помощь. Поэтому местные жители очень просят организовать зеленые коридоры, чтобы можно было получить гуманитарную помощь.

Люди уже который день сидят в подвалах, в укрытиях, еда заканчивается, медикаменты заканчиваются, воды, света, электроэнергии там нет сейчас – и восстановить нет возможности".

Темы: Харьковская областьвойна
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