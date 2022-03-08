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В 10 утра должен открыться гуманитарный коридор из города Сумы

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 09:26

Во вторник 8 марта должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы, однако российский оккупант может прибегнуть к провокациям.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге

Детали: Министр подчеркнула, что "зеленый коридор" официально согласован министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Червого Креста в России.

Прямая речь: "То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой соглашалось открытие гуманитарного коридора.

Маршрут для гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не были соггласованы.

У нас уже есть информация о том, что российская сторона запланировала срыв работы этого гуманитарного коридора. Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем – не согласованным и не безопасным. Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное документально обещание.

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Речь идет об эвакуации из города Сумы в Полтаву гражданских жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждан Республики Индия и Китайская народная республика".

Детали: Также речь идет о доставке гуманитарным коридором в город Сумы соответствующих гуманитарных грузов. В частности, продуктов питания, лекарств.

Верещук подчеркнула, что украинская сторона полностью готова обеспечить весь путь по согласованному маршруту. Договорено о начале режима тишины по маршруту в 9 часов по киевскому времени. Украинская сторона уже объявила режим тишины.

Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 9 утра до 21 часов.

По всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения соответствующих колонн – как с людьми, выезжающими из Сум, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в Сумы. Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в город Сумы по маршруту: Лохвица, Андрияшевка, Ромны, Недригайлов, Сумы.

Прямая речь: "Реальная остановка огня в рамках маршрута гуманитарного коридора станет основой для оповещения населения о возможности эвакуироваться.

Договорено, что в 10 часов утра первая колонна должна начать движение из Сумы. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном автотранспорте.

Дополнительно: Также украинская сторона направила российской и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины.

Россию призывают безотлагательно согласовать указанные маршруты и обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам.

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