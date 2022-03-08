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В результате ракетного удара РФ по Харькову уничтожено консульство Албании

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 11:51

В воскресенье вечером российские ракеты уничтожили почетное консульство Албании в украинском городе Харькове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Консульство обнародовало сообщение о нападении, подтвердив, что его персонал в безопасности и обошлось без жертв.

МИД Албании осудил нападение.

Ранее Россия добавила Албанию в свой "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет три страны в действиях против Кремля.

В список также входят ЕС, США, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.

27 февраля Албания присоединилась к ЕС  в санкциях против России за ее вторжение в Украину.

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Напомним, 1 марта в результате ракетного удара войск РФ по площади Свободы в Харькове пострадало в том числе помещение консульства Словении.

Темы: ХарьковАлбаниявойнаРосcия
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