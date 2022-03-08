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Враг поставил технику во дворах домов и прикрывается мирными украинцами как живым щитом

Валентина Романенко, Евгений РуденкоВторник, 8 марта 2022, 10:13

Во дворах жилых домов на всех временно оккупированных территориях, где концентрируются войска Российской Федерации, стоит вражеская техника: россияне прикрываются мирными людьми как живым щитом.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в совместном эфире телеканалов

Прямая речь: "Во всех дворах находится российская техника. Они стоят специально во дворах, чтобы мы не имели возможности сейчас их выбить с этих территорий. Потому что они понимают, что мы не будем стрелять по мирным домам, гражданским объектам, людям.

И в этом и есть весь цинизм ситуации. Наша большая проблема – почему мы не можем многое сделать, потому что техника Российской Федерации стоит непосредственно во дворах домов и они прикрываются людьми как живым щитом.

Детали: Обращаясь к украинцам на временно оккупированных территориях, Денисенко призвал их не верить заявлениям россиян об организации гуманитарных коридоров.

Если россияне предлагают "зеленые коридоры", это значит, что людей планируют вывезти в Российскую Федерацию – в лучшем случае, а в худшем – хотят использовать живым щитом, чтобы украинские войска не могли стрелять.

Денисенко отметил, что украинская сторона все еще надеется, что Россия может дать добро на гуманитарные коридоры из Мариуполя. Но с каждой минутой в это верится меньше. В последние дни россияне трижды обещали и дважды сорвали эти договоренности.

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Прямая речь: "Есть дети, женщины, раненые, больные люди. Но россияне говорят, что их гуманитарные кордиоры только в Россию или Беларусь. Это значит стать их заложниками и жертвами российской пропаганды".

Темы: война
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