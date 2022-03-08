В Николаев пришло подкрепление ВСУ, готовятся к наступлению – ОГА

В город Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой.

Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта".