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В Николаев пришло подкрепление ВСУ, готовятся к наступлению – ОГА

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 11:21
виталий ким

В город Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой.

Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта".

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Темы: НиколаевВооруженные силывойнаРосcия
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