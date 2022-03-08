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Зеленский: Я готов к диалогу, но не к капитуляции

Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 10:24
Зеленский: Я готов к диалогу, но не к капитуляции
Владимир Зеленский, фото Офиса президентаВладимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал президента России Владимира Путина к диалогу, он согласен искать компромиссы, в частности, относительно НАТО, но не собирается капитулировать.

Источник: Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News

Детали: На вопрос, готова ли Украина пойти на требования России для завершения войны, – изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; а так называемые "ЛНР"/"ДНР" независимыми, – Зеленский сказал, что не пойдет на капитуляцию.

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Прямая речь: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Потому что это не обо мне, это о людях, которые выбрали меня.

Что касается НАТО – я охладел этот вопрос после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ".

Детали: Зеленский отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях".

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"Мы не собираемся быть такой страной и я не хочу быть таким президентом", – добавил он.

Прямая речь: "Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ… мы можем обсудить и найти компромисс, как эти территории будут жить.

Мне важно, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. 

Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно: Путин должен начать говорить, начать диалог вместо того, чтобы жить в информационном вакууме. Я думаю, это то, где он находится, – и он не знает реальную ситуацию".

Темы: ЗеленскийПутинвойнаНАТО
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