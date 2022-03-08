Ночная бомбардировка Сум: известно о 21 погибшем, из них - два ребенка

Прокуратура начала досудебное расследование по факту авиаудара российских оккупантов по Сумам, в результате которого погибли 19 мирных жителей и 2 детей.

Источник: Сумская областная прокуратура

Детали: Предварительно в ходе проведения осмотра по месту авиаудара по состоянию на 7 утра (8 марта ред.) обнаружены трупы 21 человека, среди которых 2 ребенка. Число пострадавших устанавливается.

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При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, в нарушение правил ведения войны, 7 марта 2022 года около 22.35 ч совершили авиаудар по жилищному сектору ул. Романская и ул. Спартака г. Сумы.

В результате бомбардировки полностью уничтожено здание №27 ул. Роменская, частично разрушен дом. 29, 29/1, 33 ул. Роменская, дом. №18,16,14,10,8,6,4,2,9,7,5,3,1/1 ул. Спартака.