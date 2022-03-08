Россия снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя – Азов

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ МАРИУПОЛЯ. ФОТО С FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Россияне начали атаку на Мариуполь, не упуская людей из города, сообщает полк "Азов".

Источник: полк Азов непосредственно из Мариуполя

Дословно: "Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое.

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Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".

Напомним: Окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.