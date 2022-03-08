Россия снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя – Азов
Вторник, 8 марта 2022, 11:46
Россияне начали атаку на Мариуполь, не упуская людей из города, сообщает полк "Азов".
Источник: полк Азов непосредственно из Мариуполя
Дословно: "Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое.
Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".
Напомним: Окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"