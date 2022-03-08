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Зеленский о зверствах оккупантов: Услышь меня, мир. От обезвоживания в 2022 году умер ребенок!

Вторник, 8 марта 2022, 10:46
Зеленский о зверствах оккупантов: Услышь меня, мир. От обезвоживания в 2022 году умер ребенок!
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Володмир Зеленский призвал мир осознать масштабы бесчеловечных действий российских оккупантов, который продолжает нарушать правила ведения войны.

Источник: обращение Зеленского от 8 марта

Прямая речь: "Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды. Отключают электричество.

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В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок.

Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!".

Детали: Глава государства подчеркнул: вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве, на российских военных.

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Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение: обезопасить украинское небо.

Обновлено: Мэр Мариуполя рассказал, что 6 летнюю Таню достали из- под завалов разрушенного дома. Ее мама погибла. Невозможно сказать сколько времени маленькая мариупольчанка боролась за свою жизнь.

Невозможно представить сколько страданий пришлось вынести ни в чем неповинному ребенку. К сожалению, ребенок умер от обезвоживания.

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