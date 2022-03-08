Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о зверствах оккупантов: Услышь меня, мир. От обезвоживания в 2022 году умер ребенок!

Вторник, 8 марта 2022, 11:46
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Володмир Зеленский призвал мир осознать масштабы бесчеловечных действий российских оккупантов, который продолжает нарушать правила ведения войны.

Источник: обращение Зеленского от 8 марта

Прямая речь: "Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды. Отключают электричество.

В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок.

Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!".

Детали: Глава государства подчеркнул: вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве, на российских военных.

Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение: обезопасить украинское небо.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Обновлено: Мэр Мариуполя рассказал, что 6 летнюю Таню достали из- под завалов разрушенного дома. Ее мама погибла. Невозможно сказать сколько времени маленькая мариупольчанка боролась за свою жизнь.

Невозможно представить сколько страданий пришлось вынести ни в чем неповинному ребенку. К сожалению, ребенок умер от обезвоживания.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной

Россия пугает новыми "беспощадными" ударами по Украине

Параллельная реальность: РФ "нарисовала" себе сторонников в половине областей Украины

Все новости...
Последние новости
23:53
МВД возобновляет админуслуги – выдачу загранпаспортов и прав
23:50
Пентагон: удар РФ по Яворивскому полигону не сорвет оборонную помощь Украине
23:46
В Украине около 400 тысяч волонтеров киберармии – Госспецсвязи
23:42
Швейцария введет онлайн-регистрацию для украинских беженцев
23:21
Всемирный банк объявил о дополнительных 200 миллионах долларов Украине
23:19
Полиция арестовала четырех "махновцев", захвативших дом Дерипаски в Лондоне
23:16
Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА
23:06
Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине до конца апреля
23:05
Пентагон: наступление Путина на Украину забуксовало почти на всех направлениях
23:04
Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты
Все новости...