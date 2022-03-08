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Мы будем обращаться к народам мира, если лидеры нас не слышат – Зеленский о закрытии неба

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 11:11
Мы будем обращаться к народам мира, если лидеры нас не слышат – Зеленский о закрытии неба
фото: уп

Украина будет обращаться к народам мира за поддержкой, если лидеры мира не помогут с закрытием неба, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время видео-обращения 8 марта

Прямая речь Зеленского: "Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну. Это геноцид.

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Конечно, мы продолжаем разговаривать с партнерами. С лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине…

Но есть вещи, которые разрешаются не в переговорах. Которые не зависят непосредственно от нас. А только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должен победить страх. Должен победить любые выгоды.

И тогда мы увидим, что украинское небо – безопасно.             

ВИДЕО ДНЯ

А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь.

Именно то, за что мы боремся в Украине. Очень крепко, с нашими военными. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые кафиры. Это то, что должен защитить мир.

Темы: ЗеленскийНАТОвойнаРосcия
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