Генпрокурор Германии начал расследование военных преступлений России в Украине

Генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование военных преступлений России, совершенных на территории Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

По информации из судебных кругов, речь идет о производстве, которое служит для обеспечения обширных показаний и косвенных доказательств, чтобы иметь возможность позже, при необходимости, принять меры против отдельных преступников.

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Расследование касается сообщений о применении кассетных бомб, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводах, захоронениях ядерных отходов и ТЭЦ.

Также в центре внимания следователей будут сообщения о списках целей российских и чеченских подразделений, дислоцированных в Украине. Согласно сообщениям, в списках содержатся имена украинских политиков, которых планируют убить. На минувшей неделе президент Владимир Зеленский заявил, что он является "мишенью номер один" для этих подразделений.

В Германии федеральный прокурор может преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные по всему миру. Ранее действия следователей из Карлсруэ привели к историческому решению по делу о пытках сирийским режимом Асада.

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Напомним, 7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

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