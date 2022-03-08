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Генпрокурор Германии начал расследование военных преступлений России в Украине

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 12:46

Генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование военных преступлений России, совершенных на территории Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

По информации из судебных кругов, речь идет о производстве, которое служит для обеспечения обширных показаний и косвенных доказательств, чтобы иметь возможность позже, при необходимости, принять меры против отдельных преступников.

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Расследование касается сообщений о применении кассетных бомб, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводах, захоронениях ядерных отходов и ТЭЦ.

Также в центре внимания следователей будут сообщения о списках целей российских и чеченских подразделений, дислоцированных в Украине. Согласно сообщениям, в списках содержатся имена украинских политиков, которых планируют убить. На минувшей неделе президент Владимир Зеленский заявил, что он является "мишенью номер один" для этих подразделений.

В Германии федеральный прокурор может преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные по всему миру. Ранее действия следователей из Карлсруэ привели к историческому решению по делу о пытках сирийским режимом Асада.

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Напомним, 7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Читайте больше об этом деле: "Геноцид как оружие Кремля". Выступление Украины в Суде ООН с деталями иска против России.

Темы: Германия
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