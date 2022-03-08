Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Ирина БалачукВторник, 8 марта 2022, 16:48
Мирная акция в Бериславе. Фото c Facebook Oleh Baturin

В Херсонской области и Херсоне проходят акции протеста против российского агрессора.

Источник: Укринформ со ссылкой на видео местных жителей в соцсетях, Громадське радіо

Детали: Жители Херсона стоят под украинскими флагами и скандируют "Херсон – это Украина!".

Участники акции сообщили, что пройдут по улицам города. Их поддерживают сигналами проезжающие по городу автомобили.

В Бериславе на центральной площади проходит митинг под общим призывом "Берислав – это Украина". Люди пришли с государственными флагами и самодельными плакатами, пели гимн, призывали русский корабль и русских солдат идти в известном направлении.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

По словам руководителя областной организации КИУ Дементия Белого, в следующий раз бериславцы планируют выйти на митинг 11 марта – в этот день традиционно отмечали день освобождения города от фашистских захватчиков.

Также мирная акция против российских оккупантов прошла в Нижних Сирогозах

 
Фото C Facebook Oleh Baturin

Тысячи человек собрались на митинг в городе Олешки, сообщил городской голова Евгений Рыщук.

В 12 часов началась акция протеста в Голой Пристани – люди вышли на улицу, поя государственный гимн.

Также с украинскими флагами вышли в селе Бережанка.

Темы: Херсонская областьХерсонвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной

Россия пугает новыми "беспощадными" ударами по Украине

Все новости...
Херсонская область
Предательница Поклонская приехала в Украину с "гумпомощью" – росСМИ
Херсону угрожает экологическая катастрофа из-за действий оккупантов – Денисенко
В Чаплинке 3 тысячи человек вышли на митинг против оккупантов
Последние новости
02:24
Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией
02:15
Зеленский поблагодарил россиянку с плакатом "Нет войне" в эфире российского канала
02:02
Зеленский объявил о запуске налоговой реформы
01:42
В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский
01:41
Оффшоры "все", порты на очереди: итоги на экономическом фронте 14 марта
01:40
Зеленский обратился к срочника РФ: Мы слышим ваши звонки домой
01:32
Рада планирует убрать тендеры на публичных закупках на время войны
01:32
Зеленский: Российские армия – поставщик оружия для защиты Украины
01:30
США на встрече в Риме предостерегли Китай от военной помощи России
01:18
Люди в селах бьют врага на подходе к Николаеву – генерал об обороне города
Все новости...