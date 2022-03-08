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Жители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Ирина БалачукВторник, 8 марта 2022, 15:48
Жители Херсонской области снова вышли на митинги против врага
Мирная акция в Бериславе. Фото c Facebook Oleh Baturin

В Херсонской области и Херсоне проходят акции протеста против российского агрессора.

Источник: Укринформ со ссылкой на видео местных жителей в соцсетях, Громадське радіо

Детали: Жители Херсона стоят под украинскими флагами и скандируют "Херсон – это Украина!".

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Участники акции сообщили, что пройдут по улицам города. Их поддерживают сигналами проезжающие по городу автомобили.

В Бериславе на центральной площади проходит митинг под общим призывом "Берислав – это Украина". Люди пришли с государственными флагами и самодельными плакатами, пели гимн, призывали русский корабль и русских солдат идти в известном направлении.

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По словам руководителя областной организации КИУ Дементия Белого, в следующий раз бериславцы планируют выйти на митинг 11 марта – в этот день традиционно отмечали день освобождения города от фашистских захватчиков.

Также мирная акция против российских оккупантов прошла в Нижних Сирогозах

 
Фото C Facebook Oleh Baturin

Тысячи человек собрались на митинг в городе Олешки, сообщил городской голова Евгений Рыщук.

В 12 часов началась акция протеста в Голой Пристани – люди вышли на улицу, поя государственный гимн.

Также с украинскими флагами вышли в селе Бережанка.

Темы: Херсонская областьХерсонвойна
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