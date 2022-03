Жители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

В Херсонской области и Херсоне проходят акции протеста против российского агрессора.

Источник: Укринформ со ссылкой на видео местных жителей в соцсетях, Громадське радіо

Детали: Жители Херсона стоят под украинскими флагами и скандируют "Херсон – это Украина!".

Участники акции сообщили, что пройдут по улицам города. Их поддерживают сигналами проезжающие по городу автомобили.

В Бериславе на центральной площади проходит митинг под общим призывом "Берислав – это Украина". Люди пришли с государственными флагами и самодельными плакатами, пели гимн, призывали русский корабль и русских солдат идти в известном направлении.

По словам руководителя областной организации КИУ Дементия Белого, в следующий раз бериславцы планируют выйти на митинг 11 марта – в этот день традиционно отмечали день освобождения города от фашистских захватчиков.

Также мирная акция против российских оккупантов прошла в Нижних Сирогозах.

Тысячи человек собрались на митинг в городе Олешки, сообщил городской голова Евгений Рыщук.

В 12 часов началась акция протеста в Голой Пристани – люди вышли на улицу, поя государственный гимн.

Также с украинскими флагами вышли в селе Бережанка.

Також з українськими стягами вийшли у селі Бережанка на Херсонщині



People also marched with Ukrainian flags in the village of Berezhanka in the Kherson region pic.twitter.com/kjRbsx7Jfl