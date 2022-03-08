Ирпень, Буча и Ворзель захвачены, оккупанты морят людей голодом

Бывший мэр Ирпеня, местный застройщик Владимир Карплюк рассказал об ужасах, совершаемых оккупантами на территории Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Забучья и Михайловки-Рубежовки. В этих населенных пунктах преимущественно нет связи с окружающим миром, кончились продукты и местами вода, нет электричества и отопления.

Источник: Карплюк в Facebook

Прямая речь: "Я, Владимир Карплюк, мэр Ирпеня Киевской области 2014-2018 годов.

Сегодня обращаюсь ко всему международному сообществу с целью прекращения тяжелого гуманитарного кризиса возле столицы Украины. В Ирпене и в соседних городах и селах – гуманитарная катастрофа.

Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из дома. Иногда жилые дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия.

Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже эпицентр гуманитарной катастрофы.

Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья.

В противном случае потери будут не только от обстрелов. В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь!

Оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников. Призываю все международное сообщество приложить усилия по спасению мирного населения Ирпеня от гибели".

Детали: Он рассказал, что за Ирпень ведутся бои, проводится автобусная эвакуация гражданских через мост возле Романовки в сторону столицы. Войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты.

Мэру Ирпеня оккупанты угрожали убийством и требовали сдать Ирпень, но получили отказ.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

7 марта в Буче был взорван Институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловки-Рубежовки.

По состоянию на 8 марта во всем Приирпенье – трупы в подвалах и на улицах, захватчики не позволяют забирать тела даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи.

Жители этих населенных пунктов, которым чудом удалось в последние дни выбраться оттуда, буквально под вражескими обстрелами, подтвердили УП информацию, обнародованную Карплюком.

По словам одного из собеседников, так называемые кадыровцы в Буче расстреливают людей в упор, а свой "штаб" они организовали в детском саду.