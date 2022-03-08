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В США хотят заблокировать золотые запасы России

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 14:30

Двухпартийная группа американских сенаторов внесла законопроект, который может заблокировать использование Россией золотых резервов для противостояния жестким санкциям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios.

Законопроект будет направлен на способность России продавать золотые запасы.

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Следует отметить, что санкции против России заморозили валютные активы страны, но ее запасы золота могут оказаться потенциальным спасательным кругом. У России около 132 миллиардов долларов золотых запасов.

Это вторичные санкции, которые будут налагаться на любые американские организации, сознательно совершающие операции с золотом или транспортирующие золото из активов центрального банка России, или продающие золото физически или электронным способом в России.

Начиная с 2014 года, когда США ввели новые санкции против России за ее вторжение в Крым, Россия увеличила темпы закупки золота.

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Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможности введения Западом новой волны санкций против РФ.

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