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Япония подарила Вооруженным силам защитное орудие

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 14:44
Япония подарила Вооруженным силам защитное орудие

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил о беспрецедентной поддержке со стороны азиатской страны, а также подписал соглашение о безвозмездной передаче защитного орудия для нужд ВСУ.

Источник: Корсунский в Facebook

Прямая речь Корсунского: "Сегодня (8 марта – ред.) состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией о предоставлении на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил, а именно - бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов. генераторов, камер, разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине.

Темы: ЯпонияВооруженные силывойнаРосcия
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