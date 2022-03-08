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Байден во вторник объявит запрет на импорт нефти, газа и угля из РФ - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 16:12
Президент США Джо Байден. Фото пресс-служба Белого дома

Ожидается, что президент США Джо Байден во вторник объявит о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу CNN сообщили три источника, знакомых с этим решением.

США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу. Телеканал отмечает, что страны ЕС гораздо более зависимы от российских энергоносителей, чем США.

Чиновники США решили пойти на этот шаг, учитывая огромное политическое давление внутри страны.

Ожидается, что Байден объявит свое решение в 17:45 по киевскому времени. В Белом доме анонсировали выступление президента США с речью о новых мерах по сдерживанию российской агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что США обсудили с Венесуэлой замену российской нефти.

СМИ также сообщали, что администрация президента США Джо Байден готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

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Темы: БайденнефтьэнергетикаРосcия
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