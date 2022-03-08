Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 16:41

Из окруженных врагом Сум в рамках гуманитарного коридора выехала вторая эвакуационная колонна.

Источник: Сумская ОГА в Telegram, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум. Ждем в Полтавской области. Слава Украине!".

Напомним: 8 марта из Сум открыли "зеленый коридор": он будет действовать до 21 вечера по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Привлечены автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов. В самих Сумах власти собрали весь транспорт, который могли, а из Полтавщины предоставили еще около 30 единиц автотранспорта.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Первая эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.

Темы: Сумывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

видеоЗеленский навестил в больнице раненых военных

видеоУчастница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину

В Мариуполе россияне убили 2187 граждан – городской совет

фото, видео"Бердянск – это Украина": в оккупированном городе митингуют тысячи человек

Оккупанты убили журналиста The New York Times в Ирпене

Все новости...
Сумы
Эвакуированные из Сум — уже на территории Полтавщины
Ночная бомбардировка Сум: известно о 21 погибшем, из них - два ребенка
Эвакуация из Сум: колонна двинулась "зеленым коридором"
Последние новости
20:17
Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе
20:16
Россия заблокировала почти 100 иностранных судов в украинских портах
20:04
Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину
20:02
В результате обстрела аэродрома под Кропивницким погибли 7 человек – ОГА
19:52
видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения
19:48
Казахстан пришлет Украине гумпомощь через Польшу
19:46
В Украине с 24 февраля три журналиста были убиты, также произошло 10 покушений – фонд JFJ
19:45
В Скадовск вошла колонна оккупантов
19:44
Латвия хочет разместить у себя войска США на постоянной основе
19:33
Мотоциклы, табак, мех, духи: 19 страниц товаров, которые нельзя ввозить из США в РФ
Все новости...