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Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 15:41
Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум

Из окруженных врагом Сум в рамках гуманитарного коридора выехала вторая эвакуационная колонна.

Источник: Сумская ОГА в Telegram, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум. Ждем в Полтавской области. Слава Украине!".

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Напомним: 8 марта из Сум открыли "зеленый коридор": он будет действовать до 21 вечера по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

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Привлечены автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов. В самих Сумах власти собрали весь транспорт, который могли, а из Полтавщины предоставили еще около 30 единиц автотранспорта.

Первая эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.

Темы: Сумывойна
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