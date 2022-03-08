Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум
Вторник, 8 марта 2022, 15:41
Из окруженных врагом Сум в рамках гуманитарного коридора выехала вторая эвакуационная колонна.
Источник: Сумская ОГА в Telegram, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум. Ждем в Полтавской области. Слава Украине!".
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Напомним: 8 марта из Сум открыли "зеленый коридор": он будет действовать до 21 вечера по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.
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Привлечены автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов. В самих Сумах власти собрали весь транспорт, который могли, а из Полтавщины предоставили еще около 30 единиц автотранспорта.
Первая эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.