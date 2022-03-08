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На Черниговщине на мине врага взорвался гражданский автомобиль – 3 погибших, раненые дети

Ирина БалачукВторник, 8 марта 2022, 15:45
На Черниговщине на мине врага взорвался гражданский автомобиль – 3 погибших, раненые дети
Противопехотная мина. Фото с ТГ Денисовой

7 марта в Черниговской области на противопехотной мине агрессора взорвался автомобиль, в результате чего трое мирных жителей погибли и трое детей получили ранения.

Источник: уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Вчера (7 марта – ред.) на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, подорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные учреждения".

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Детали: Очевидцы сообщили, что мины на дороге были замаскированы соломой и мусором.

Денисова напомнила, что противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены к применению в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении.

Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

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Темы: Черниговская областьвзрыввойнадети
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