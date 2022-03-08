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Оккупанты расстреляли воспитательниц на Николаевщине: 3 женщин погибли, 2 ранены

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 16:28
Оккупанты расстреляли воспитательниц на Николаевщине: 3 женщин погибли, 2 ранены
news.pn

В Николаевской области российские войска расстреляли микроавтобус с женщинами-воспитательницами детского дома, по меньшей мере трое из них погибли и двое были ранены.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Дословно: "На "Кировоградской" трассе фашистские оккупанты расстреляли смену женщин воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела микроавтобус, маркированный знаками "красного креста", загорелся".

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Детали: В результате обстрела, по предварительной информации, погибли по меньшей мере трое воспитательниц.

Еще двое были ранены, но смогли с другими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им была оказана помощь.

Темы: Николаевская областьвойнаРосcия
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