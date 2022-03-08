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Враг хочет взять Николаев: Ким рассказал, чем горожане могут помочь в обороне

Алена МазуренкоВторник, 8 марта 2022, 16:30
Враг хочет взять Николаев: Ким рассказал, чем горожане могут помочь в обороне
фото: ФБ Кима

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что оккупанты решили любой ценой взять Николаев. Глава ОГА посоветовал горожанам установить на каждом перекрестке шины и если враг прорвется – зажечь их.

Источник: Ким в Telegram

Дословно: "Обращаюсь к николаевцам. Есть боевая задача, которая не несет больших рисков.

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Для того, чтобы ограничить видимость вражеской техники в городе, нужно установить на каждом перекрестке шины.

Затем, если враг прорвется в город, задача их поджечь. В городских условиях это их остановит, а дальше мы будем по ним работать. Мы знаем город, а они – нет. Никуда они не пройдут".

Детали: Ким отметил, что оккупанты не знают города, а дым ослепит врагов.

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Он рассказал, что враг решил взять город любой ценой, но николаевцы находятся в лучшей позиции: "Мы должны быть готовы максимально. Тогда ничего они не сделают".

Ким призвал, везти шины на каждый перекресток от блокпостов к центру: по 5-10-15 шин на каждом перекрестке.

Класть их нужно у перекрестка, не заграждая дорогу. У каждой кучки шин, Ким призвал, оставлять по 5-10 бутылок с коктейлями Молотова.

Темы: НиколаеввойнаРосcияУкраина
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