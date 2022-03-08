Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг хочет взять Николаев: Ким рассказал, чем горожане могут помочь в обороне

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 17:30
фото: ФБ Кима

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что оккупанты решили любой ценой взять Николаев. Глава ОГА посоветовал горожанам установить на каждом перекрестке шины и если враг прорвется – зажечь их.

Источник: Ким в Telegram

Дословно: "Обращаюсь к николаевцам. Есть боевая задача, которая не несет больших рисков.

Для того, чтобы ограничить видимость вражеской техники в городе, нужно установить на каждом перекрестке шины.

Затем, если враг прорвется в город, задача их поджечь. В городских условиях это их остановит, а дальше мы будем по ним работать. Мы знаем город, а они – нет. Никуда они не пройдут".

Детали: Ким отметил, что оккупанты не знают города, а дым ослепит врагов.

Он рассказал, что враг решил взять город любой ценой, но николаевцы находятся в лучшей позиции: "Мы должны быть готовы максимально. Тогда ничего они не сделают".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ким призвал, везти шины на каждый перекресток от блокпостов к центру: по 5-10-15 шин на каждом перекрестке.

Класть их нужно у перекрестка, не заграждая дорогу. У каждой кучки шин, Ким призвал, оставлять по 5-10 бутылок с коктейлями Молотова.

Темы: НиколаеввойнаРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Все новости...
Николаев
В Николаев пришло подкрепление ВСУ, готовятся к наступлению – ОГА
Нацполиция показала, как обезвреживала танк россиян в Николаеве
От обстрела Николаева в понедельник пострадали более 60 домов – мэр
Последние новости
06:28
Минобороны Британии: Есть вероятность, что Россия применит биологическое оружие под чужим флагом
06:26
Украина выступит на "Евровидении 2022": стали известны возможные форматы
06:17
Глава ОГА Одесской области: Если высадится российский десант, увидит дно Черного моря
06:04
Словакия выдворяет дипломатов РФ, Россия обещает ответить
05:33
Пентагон: Россияне запустили по Украине более 900 ракет
05:04
Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено – МАГАТЭ
04:36
Япония ввела санкции еще против 17 россиян
04:30
ПЦУ: Убивать российских оккупантов не грех
03:52
США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ
03:37
В Харькове под обстрелы попал автомобиль волонтеров – есть погибший и раненая
Все новости...